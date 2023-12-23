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الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا

Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 07:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الانتشار الوبائي إن عدد الإصابات بكوفيد-19 (كورونا) في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 52% في 28 يوما مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في نفس هذه الفترة تم الإبلاغ عن 850 ألف حالة إصابة جديدة.

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وأضافت في تقريرها أنه "على الصعيد العالمي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 52% خلال فترة 28 يوما من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت المنظمة أن فيروس كورونا المستجد تكيف مع الإنسان، ومع ذلك هو مستمر في التحور.


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