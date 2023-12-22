مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون الدعوة لوقف إطلاق النار
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السبت 23 ديسمبر 2023 | 10 جمادي الثاني 1445
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