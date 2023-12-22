إيداع رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري السجن بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء، يوم الجمعة 22 ديسمبر، إيداع رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري السجن ومتابعته في حالة اعتقال، جراء الاشتباه في تورطه مع بارون المخدرات الحاج أحمد بنبراهيم.الناصيري ورئيس جهة الشرق عبد النبي البعيوي ومتهمين آخرين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام محكمة الدار البيضاء، بعد فترة من الأبحاث حول اتهامات خطيرة تتعلق أساسا بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية، عقب الاستماع لعشرات الأشخاص ومن بينهم شخصيات عمومية، إثر اعترافات خطيرة أدلى بها سجين يعرف بالاتجار الدولي في المخدرات.