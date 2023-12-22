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النيجر تعلن انسحاب آخر جنود القوات الفرنسية من أراضيها

Publié le Vendredi 22 Decembre 2023 - 12:36 قراءة: 0 د, 19 ث
      
فرانس 24 - أكملت القوات الفرنسية الجمعة انسحابها من النيجر، وفق ما أعلن الجيش النيجري في احتفال أقيم في نيامي لإنهاء وجود عسكري امتد عشرة أعوام كان مخصصا لمكافحة الجهاديين.

وقال الملازم سليم إبراهيم إن "تاريخ اليوم... يمثّل نهاية عملية فك ارتباط مع القوات الفرنسية في منطقة الساحل" الأفريقي. وشاهد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية الطائرة التي تحمل آخر هؤلاء الجنود وهي تقلع.

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فرانس24/ أ ف ب


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