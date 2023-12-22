"بيا" تشل الحياة في أوروبا مع اقتراب عطلة عيد الميلاد

تعيش أوروبا على وقع عاصفة قوية أطلق عليها اسم "بيا"، اجتاحت النرويج والدنمارك والسويد وهولندا، ومن المنتظر أن تؤثر على عدة دول مجاورة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في السويد من أن العاصفة ستسبب مشكلات في ذروة حركة المرور لعطلة الميلاد، حيث يسافر العديد من الأشخاص إلى مناطق أخرى من البلاد للاحتفال مع عائلاتهم.





ومن المتوقع أن يكون اليوم الجمعة صعبا بشكل خاص، بسبب شدة الرياح والطرق الزلقة وكميات كبيرة من الثلوج ععلى طول ساحل نورلاند.وتصل العاصفة "بيا" إلى النرويج والدنمارك أولا ثم تجد طريقها إلى غرب السويد وتنتشر في البلاد. وستؤثر الرياح العاصفة وتساقط الثلوج بكثافة بشكل رئيسي على سفيالاند وجنوب شرق نورلاند، وستؤدي إلى مشاكل في حركة المرور.وتستعد هولندا أيضا لمواجهة فيضان أنهار كبرى مثل الراين وفال بسبب الأمطار الغزيرة على أحواض الأنهار وذوبان جليد جبال الألب.في غضون ذلك، تقرر إلغاء حوالي 200 رحلة طيران في مطار سكيبول في العاصمة الهولندية أمستردام بسبب الرياح الشديدة المصاحبة للعاصفة "بيا" القادمة من شمالي المحيط الأطلسي.وتسببت "بيا" بحدوث فوضى قبل عيد الميلاد، حيث تم إلغاء القطارات ورحلات الطيران على نطاق واسع في جميع أنحاء بريطانيا.وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر طائرات تحاول الهبوط في المطارات البريطانية وسط ظروف الرياح العاصفة.ومما زاد الوضع تعقيدا بالنسبة للعديد من الأوروبيين، كان الإضراب الفرنسي المفاجئ، الذي أدى إلى إغلاق حركة السكك الحديدية عبر نفق القناة.