كوريا الجنوبية تتجمد!

اجتاحت موجة صقيع قطبية شمالي كوريا الجنوبية، مما أدى إلى انخفاض الحرارة في العاصمة سيئول إلى 22 درجة تحت الصفر في أبرد صباح خلال هذا الموسم.



وانخفضت درجات الحرارة إلى 24.7 درجة مئوية تحت الصفر في بلدة تشوروون الحدودية مع كوريا الشمالية، و20.6 درجة مئوية تحت الصفر في بلدة هواتشون القريبة، و18.4 درجة مئوية تحت الصفر في ممر دايغغوالليونغ، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية (KMA).





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وقالت الوكالة إن سيئول سجلت 14.4 درجة مئوية تحت الصفر، مع انخفاض درجات الحرارة المحسوسة إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر.



واستمر تساقط الثلوج بكثافة من 1 إلى 5 سنتيمترات في الساعة في التأثير على جزيرة جيجو الجنوبية، وإقليم جولا الجنوبي والساحل الغربي لإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي حتى الساعة الثامنة صباحا، حيث تم إصدار تحذير من تساقط ثلوج كثيفة في وقت سابق.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن الثلوج ستتساقط طوال اليوم في المناطق وحتى يوم الجمعة في جزيرة جيجو، حيث ستشهد بعض المناطق الجبلية في المنطقة تراكم الثلوج إلى أكثر من 60 سنتيمترا.



وفي الساعة الخامسة صباحا، سجلت المدن الكبرى الأخرى درجات حرارة أقل من نقطة التجمد، حيث سجلت 12.8 درجة مئوية تحت الصفر في إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب سيئول، و11.9 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة دايجون بوسط البلاد، و6.7 درجات مئوية تحت الصفر في غوانغجو، و6.5 درجات مئوية تحت الصفر في بوسان.



وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة ثاني أعلى تحذير، بعد إصدار تحذير من تساقط ثلوج كثيفة في المناطق الجنوبية من البلاد.



المصدر: يونهاب