إعلام عبري: مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت بمقتل أسيرة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة.



وذكرت أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة الأسيرة عنبار هايمان التي تم احتجازها في غزة يوم 7 أكتوبر 2023.





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وقالت مراسلة RT إن السلطات الإسرائيلية سمحت بنشر هوية وصورة الأسيرة التي لقيت مصرعها.



ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي عقب الجدل والسخط الذي رافق البيان الصادر يوم الجمعة الذي كشف مقتل 3 جنود إسرائيليين أسرى عن طريق الخطأ في قطاع غزة.



واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب "خطأ مأساوي" مؤكدا "مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية".



وقال الجيش مساء الجمعة إن ما وقع "مأساوي نتحمل مسؤوليته"، ووقع الحادث عندما "حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت".



وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل الحادثة، خرجت مسيرة غاضبة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب تطالب بصفقة فورية لاستعادة باقي المختطفين من قطاع غزة.



جدير بالذكر أن حماس لا تزال تحتجز أكثر من 130 رهينة، علما أنه تم إطلاق سراح أكثر من 100 شخص كجزء من صفقة أوقفت القتال في غزة لمدة سبعة أيام.