قال الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة SpaceX إيلون ماسك اليوم السبت إنه لا يوجد دليل على وجود كائنات فضائية، مؤكدا أن البشر هم الكائنات الوحيدة التي تمتلك الوعي في مجرتنا.



وأضاف ماسك خلال مشاركته في حدث عام في العاصمة الإيطالية روما: "طرح الفيزيائي الإيطالي إنريكو فيرمي أسئلة عميقة للغاية، كان أحدها "أين الكائنات الفضائية؟"، أحد التفسيرات لهذا السؤال هو القول بأن الوعي ظاهرة نادرة جدا، فلم أر دليلا واحدا على وجود الكائنات الفضائية، وربما نكون الكائنات الوحيدة التي تمتلك الوعي ضمن مجرتنا".





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وأشار ماسك إلى أن الوعي شمعة صغيرة وعلينا أن نبذل الكثير من الجهود حتى لا تنطفئ هذه الشمعة، قائلا: "إذا لم يقع أي حدث يهدد الكوكب فيجب أن يتحول الجنس البشري إلى نوع أو صنف مميز".



وأردف:" إذا كانت الحياة عزيزة علينا، فيجب أن نسعى جاهدين خلف النجوم".



وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك عن الفضاء، حيث أعرب مرارا عن أفكاره حول الحاجة إلى تحويل البشرية إلى "حضارة فضائية، حتى يصبحوا ممثلين للعديد من الكواكب".