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وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

Publié le Samedi 16 Decembre 2023 - 11:00 قراءة: 0 د, 10 ث
      
نعى الديوان الأميري الكويتي، السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر بسبب وعكة صحية طارئة.


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