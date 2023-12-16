وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى الديوان الأميري الكويتي، السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.



ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر بسبب وعكة صحية طارئة.

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