استشهاد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة

استشهد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وجاء استشهاد سامر بعد ساعات من إصابته حيث ظل ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة على مدى نحو 6 ساعات حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.





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#عاجل | استشهاد الزميل سامر أبو دقة مصور قناة #الجزيرة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خانيونس#حرب_غزة pic.twitter.com/vGNRSMd1CU — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 15, 2023