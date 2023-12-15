الحرب على غزة .. الاحتلال يتكبد خسائر جديدة ويواصل التصعيد بالضفة

في بداية اليوم الـ70 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 في معارك جنوبي القطاع، بعد أن تعرض في اليوم السابق لضربات من المقاومة أوقعت خسائر في صفوفه، إذ أكدت كتائب القسام قتل 36 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 72 ساعة.وبالتوازي مع استمرار المعارك في خان يونس وأحياء مدينة غزة وشمالي القطاع، واصل الاحتلال قصف المناطق السكنية مخلفا المزيد من الشهداء والمصابين.