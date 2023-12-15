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الحرب على غزة .. الاحتلال يتكبد خسائر جديدة ويواصل التصعيد بالضفة

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 06:49 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في بداية اليوم الـ70 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 في معارك جنوبي القطاع، بعد أن تعرض في اليوم السابق لضربات من المقاومة أوقعت خسائر في صفوفه، إذ أكدت كتائب القسام قتل 36 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 72 ساعة.
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وبالتوازي مع استمرار المعارك في خان يونس وأحياء مدينة غزة وشمالي القطاع، واصل الاحتلال قصف المناطق السكنية مخلفا المزيد من الشهداء والمصابين.

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كما واصل التصعيد في الضفة الغربية، إذ نفذ عمليات اقتحام وحملات اعتقال جديدة.


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