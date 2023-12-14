لوس أنجلوس.. محتجون يهود يغلقون طريقا سريعا مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة

قام نشطاء من جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال ساعة الذروة صباح الأربعاء.



وجلس المتظاهرون من منظمة If Not Now على الممرات المتجهة جنوبا للطريق السريع 110 بوسط المدينة في حوالي الساعة 9 صباحا، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وفقا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا.





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18,000 Palestinians killed. 8,000 children dead in Gaza. And every single one of those lives has been snuffed out with the blessing and funding of our government.



Today American Jews from @IfNotNowLA shut down the 110 Freeway. Politicians MUST listen and support a ceasefire. pic.twitter.com/0ehKCXLmyD — IfNotNow🔥🕎 (@IfNotNowOrg) December 13, 2023



وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء كتب عليها "ليس باسمنا" ورفعوا لافتات تطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة.



وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصة x المحتجون يجلسون في وسط الطريق، وخلفهم عدد هائل من السيارات.



STOP THE GENOCIDE!!! No business as usual while the United States remains complicit in Israel’s war crimes.



Ceasefire protest led by LA Jews causing major disruption! @IfNotNowLA #CeasefireNOW #FreePalestine pic.twitter.com/aNWO3xrHI1 — People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) December 13, 2023



وأظهر مقطع فيديو على قناة KCAL TV عددا قليلا من سائقي السيارات الغاضبين وهم يتشاجرون مع المتظاهرين قبل وصول الشرطة.



وقالت دورية الطريق السريع إنه تم اعتقال حوالي 75 متظاهرا عندما بدأ ضباط الشرطة بإخلاء الطريق السريع حوالي الساعة العاشرة صباحا. وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء كتب عليها "ليس باسمنا" ورفعوا لافتات تطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة.وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصة x المحتجون يجلسون في وسط الطريق، وخلفهم عدد هائل من السيارات.وأظهر مقطع فيديو على قناة KCAL TV عددا قليلا من سائقي السيارات الغاضبين وهم يتشاجرون مع المتظاهرين قبل وصول الشرطة.وقالت دورية الطريق السريع إنه تم اعتقال حوالي 75 متظاهرا عندما بدأ ضباط الشرطة بإخلاء الطريق السريع حوالي الساعة العاشرة صباحا.