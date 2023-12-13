المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تجري مشاورات مع رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة حول مشروع قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية

أجرت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع رئيسي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وسعادة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مشاورات مع السيد دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار استئناف الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.



وشددت الشيخة علياء أحمد على أهمية مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني .

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