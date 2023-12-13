Babnet

المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تجري مشاورات مع رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة حول مشروع قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية

Publié le Mercredi 13 Decembre 2023 - 11:48 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أجرت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع رئيسي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وسعادة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مشاورات مع السيد دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار استئناف الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وشددت الشيخة علياء أحمد على أهمية مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278686


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 12:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 12:28 Tunis
All Radio in One    
*.*.*