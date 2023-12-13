نائب بولندي يطفئ شموع "الأنوار" اليهودية في البرلمان بمطفأة حريق

أطفأ النائب عن الحزب الكونفدرالي اليميني في بولندا غزغوز براون شموع عيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في مجلس النواب البولندي باستخدام مطفأة حريق.



وظهر براون في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وهو يحمل مطفأة حريق ويسير نحو شمعدان حانوكا (شمعدان يبقى مضاء خلال عيد حانوكا اليهودي الذي يستمر 8 أيام)، ثم يرش الرغوة على الشموع وفي كافة أنحاء مقر مجلس النواب.





وأظهر الفيديو اعتراض أحد الموجودين في البرلمان على تصرف النائب، وأخذ يصرخ "ماذا تفعل يا سيادة النائب؟" وكررها مرارا، وهو ما لم يلق استجابة من براون الذي استمر في القيام بمهمته حتى النهاية.بعدها دخل براون إلى قاعة البرلمان للمشاركة في الجلسة لكن رئيس مجلس النواب سيمون هولوفنيا طلب منه الخروج من القاعة، لكن قبل أن يخرج براون وقف قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك مكان لأعمال العبادة التلمودية العنصرية والقبلية والمتوحشة في برلمان جمهورية بولندا!".بعدها قال رئيس المجلس إنه "سيتم إرسال مقترح إلى مكتب المدعي العام ضد سلوك براون، وسيتم الإبلاغ عن عرقلته احتفالا دينيا".وعاقب ديوان رئاسة مجلس النواب براون بقطع نصف راتبه لمدة 3 أشهر، وقطع بدل التنقلات لمدة 6 أشهر.وغزغوز مايكل براون صحفي وكاتب سيناريو ومخرج، ولد في الأول من مارس/آذار 1967 في مدينة تورون التي تقع على ضفاف نهر فيستولا في شمالي بولندا، وتخرج من جامعة فروتسواف، وهو متزوج من ألكسندرا جروزيل منذ السادس من ديسمبر/كانون الأول 2014.ويحيي اليهود في كافة أنحاء العالم الاحتفالات بهذا العيد تخليدا لذكرى ما يسمى "انتصار أبناء الحشمونيين" في ثورتهم على الإغريق خلال فترة "الهيكل الثاني"، وفق زعم اليهود الذين ادّعوا أن الإغريق اضطهدوا الحقوق ومنعوا العبادات اليهودية، ونتج عن "ثورتهم" احتلال القدس واستبدال الحكم اليهودي بالأغريقي.المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي