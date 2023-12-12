بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي لغزة

وكالات -

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.وأضاف في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن: "بدأوا يفقدون الدعم".وطالب بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير حكومته المتطرفة.