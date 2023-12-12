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بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي لغزة

Publié le Mardi 12 Decembre 2023 - 18:54 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
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وأضاف في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن: "بدأوا يفقدون الدعم".
وطالب بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير حكومته المتطرفة.
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