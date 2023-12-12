موسكو تحتضن "المنتدى الإسلامي العالمي"

تحتضن العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، الدورة 19 للمنتدى الإسلامي العالمي بعنوان "دور الزعماء الدينيين في حماية القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز السلم والأمن".



ويجمع المنتدى رجال دين وسفراء ومسؤولين من مختلف الدول الإسلامية والبلدان الأخرى في المسجد الجامع في موسكو.





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ومن المتوقع في ختام المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.



في غضون ذلك، وصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية في إطار زيارة عمل.



وكان في استقبال بلمهدي، سفير الجزائر المُفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، بومدين قناد، ونائب رئيس إدارة الديانة العليا لمسلمي روسيا، روشان عباسوف.