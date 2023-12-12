الحرب على غزة.. 20 شهيدا في رفح واشتباكات بجنين وحديث عن صفقة تبادل جديدة

في اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائره جديدة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية رفعت عدد قتلاه منذ بداية العدوان إلى 434.





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في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور قرب مستشفى الرازي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وإن عبوة محلية الصنع انفجرت أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين.



من جانب آخر، عبرت إسرائيل عن استعدادها للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة، في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة أن التوصل إلى هدنة جديدة أمر مهم لإطلاق المحتجزين.