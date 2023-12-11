"الكاف" يعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "جوائز الأفضل" في القارة السمراء لعام 2023، في حفل أقيم يوم الاثنين في مدينة مراكش المغربية.



- جائزة أفضل لاعب إفريقي





The Nigerian Prince becomes King! 🤴



🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men's Player of the Year! 🤩



𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

حصد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين المحترف في صفوف نادي نابولي الإيطالي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي لعام 2023 وذلك بعد تفوقه على نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، والمدافع المغربي لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي.وهي المرة الأولى التي يتوج فيها أوسيمين بالكرة الذهبية الإفريقية في مسيرته.وتم تقديم جائزة "الكاف" السنوية لأفضل لاعب إفريقي، وفقا لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023.وتواجد أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023، بعد قيادته فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي "الكالتشيو".أفضل لاعب:فيكتور أوسيمينأفضل نادٍ للسيدات:ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.أفضل نادٍ للرجال:الأهلي المصري.أفضل لاعبة داخل القارةالمغربية فاطمة تاكنواتأفضل لاعب داخل القارةالجنوب إفريقي بيرسي تاوأفضل لاعبة شابة في إفريقياالمغربية نسرين الشادأفضل لاعب شاب في إفريقياالسنغالي لامين كاماراأفضل منتخب للسيداتمنتخب نيجيرياأفضل منتخب للرجالمنتخب المغربأفضل هدفالمصري محمد عبد المنعم كهرباأفضل حارسة مرمىالنيجيرية كياماكا نادوزىأفضل حارس مرمىالمغربي ياسين بونوأفضل مدرب عن فئة السيداتالجنوب إفريقية ديزاير إليسأفضل مدرب لفئة الرجالالمغربي وليد الرقراقي