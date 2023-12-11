"الكاف" يعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "جوائز الأفضل" في القارة السمراء لعام 2023، في حفل أقيم يوم الاثنين في مدينة مراكش المغربية.
- جائزة أفضل لاعب إفريقي
- جائزة أفضل لاعب إفريقي
حصد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين المحترف في صفوف نادي نابولي الإيطالي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي لعام 2023 وذلك بعد تفوقه على نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، والمدافع المغربي لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي.
The Nigerian Prince becomes King! 🤴— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men's Player of the Year! 🤩
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx
وهي المرة الأولى التي يتوج فيها أوسيمين بالكرة الذهبية الإفريقية في مسيرته.
وتم تقديم جائزة "الكاف" السنوية لأفضل لاعب إفريقي، وفقا لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023.
وتواجد أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023، بعد قيادته فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي "الكالتشيو".
وفي ما يلي باقي المتوجين بمختلف جوائز "الكاف" لعام 2023:
أفضل لاعب:
فيكتور أوسيمين
أفضل نادٍ للسيدات:
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
أفضل نادٍ للرجال:
الأهلي المصري.
أفضل لاعبة داخل القارة
المغربية فاطمة تاكنوات
أفضل لاعب داخل القارة
الجنوب إفريقي بيرسي تاو
أفضل لاعبة شابة في إفريقيا
المغربية نسرين الشاد
أفضل لاعب شاب في إفريقيا
السنغالي لامين كامارا
أفضل منتخب للسيدات
منتخب نيجيريا
أفضل منتخب للرجال
منتخب المغرب
أفضل هدف
المصري محمد عبد المنعم كهربا
أفضل حارسة مرمى
النيجيرية كياماكا نادوزى
أفضل حارس مرمى
المغربي ياسين بونو
أفضل مدرب عن فئة السيدات
الجنوب إفريقية ديزاير إليس
أفضل مدرب لفئة الرجال
المغربي وليد الرقراقي
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