فيديو.. مقاتلو سرايا القدس يستهدفون آليات إسرائيلية شرقي غزة

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سرايا القدس تعرض مشاهد من استهدافها لآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/g9RsdnvZJG — رضوان الأخرس (@rdooan) December 11, 2023

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مقاتليها عددا من الآليات الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.وأظهرت المشاهد -التي نشرها الإعلام الحربي لسرايا القدس اليوم الاثنين- تسلل المقاتلين من بين المنازل المدمرة والمقصوفة قبل ضرب دبابات وجرافات بقذائف مضادة للدروع.