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فيديو.. مقاتلو سرايا القدس يستهدفون آليات إسرائيلية شرقي غزة

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 16:17 قراءة: 0 د, 31 ث
      
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مقاتليها عددا من الآليات الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد -التي نشرها الإعلام الحربي لسرايا القدس اليوم الاثنين- تسلل المقاتلين من بين المنازل المدمرة والمقصوفة قبل ضرب دبابات وجرافات بقذائف مضادة للدروع.

...

ودأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق مشاهد استهداف القوات الراجلة والآليات الإسرائيلية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة


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