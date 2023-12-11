فيديو.. مقاتلو سرايا القدس يستهدفون آليات إسرائيلية شرقي غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مقاتليها عددا من الآليات الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وأظهرت المشاهد -التي نشرها الإعلام الحربي لسرايا القدس اليوم الاثنين- تسلل المقاتلين من بين المنازل المدمرة والمقصوفة قبل ضرب دبابات وجرافات بقذائف مضادة للدروع.
وأظهرت المشاهد -التي نشرها الإعلام الحربي لسرايا القدس اليوم الاثنين- تسلل المقاتلين من بين المنازل المدمرة والمقصوفة قبل ضرب دبابات وجرافات بقذائف مضادة للدروع.
الآن— رضوان الأخرس (@rdooan) December 11, 2023
سرايا القدس تعرض مشاهد من استهدافها لآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/g9RsdnvZJG
ودأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق مشاهد استهداف القوات الراجلة والآليات الإسرائيلية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر : الجزيرة
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