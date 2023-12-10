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فيديو... لحظة استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية شمالي قطاع غزة

Publié le Dimanche 10 Decembre 2023 - 16:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نشرت كتائب "عز الدين القسام" مقطع فيديو يوثق استهداف قواتها دبابة "ميركافا" إسرائيلية في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

ونشرت "كتائب القسام" في وقت سابق اليوم الأحد عدة بيانات، أعلنت فيها عن عمليات شنها مقاتلوها ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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وأعلنت القسام استهداف 4 دبابات ميركافا صهيونية وجرافة عسكرية في شارع الجلاء بمدينة غزة بقذائف مضادة للدروع

وأعلنت "القسام" أيضا عن إطلاق قذيفة "الياسين 105" على دبابة "ميركافا" إسرائيلية في تل الزعتر، وتحييد قناص إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.
وأعلنت القسام تفجير عبوة كبيرة في عشرات من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال شرق خانيونس


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