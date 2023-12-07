السجن مدى الحياة لمنفذ براكاج أدى لقتل فتاة

قررت ليلة أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الحكم بالسجن مدى الحياة في حقّ متهم بقتل فتاة إثر براكاج بمحطة القطار ببئر الباي بالضاحية الجنوبية مما أدّى إلى دهسها تحت عجلات القطار.



وللتذكير بأطوار القضية فأن تعود إلى شهر أفريل من سنة 2022، حيث كانت الضحية بمحطة القطار ببئر الباي مصحوبة بوالدتها بعد الانتهاء من زيارة أقاربهم بالجهة، وعند قدوم القطار صعدته، وفي الأثناء عمد المتهم وهو شاب عشريني إلى محاولة افتكاك حقيبتها اليدوية، غير أنّها تفطنت إليه وتمسكت بالحقيبة، وعند التدافع بينهما دفعها المتهم بقوة ممّا أدى إلى سقوطها تحت عجلات القطار، وهو ما تزامن مع انطلاقه، مما أدّى إلى دهسها ووفاتها على عين المكان.

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