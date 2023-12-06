بوتين خلال لقائه مع بن سلمان: لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين روسيا والسعودية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".



وقال بوتين: "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير علاقاتنا الودية".





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وأضاف: "كوني هنا في المنطقة في زيارة مقررة إلى دولة الإمارات، استفدت من دعوتكم للحضور والتحدث معكم ومع جميع أصدقائنا، الذين عملنا معهم على تطوير علاقاتنا بكثافة على مدى السنوات السبع الماضية".



وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتحاد السوفييتي كان من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية كدولة مستقلة.



وتابع: "كان ذلك منذ ما يقارب 100 عام"، مشددا على أن روسيا تحترم إرادة مواطني السعودية في بناء مستقبلهم.



وأضاف "خلال هذه الفترة، حدث الكثير في علاقتنا. ولكن على مدى السنوات السبع الماضية، اكتسبت العلاقات زخما، ووصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل، وقد تحقق ذلك بفضل السياسة الحكيمة لوالدكم خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية بمشاركتكم المباشرة".



ولفت بوتين إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات مستقرة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني.



ومن جهته أكد بن سلمان أن التعاون بين السعودية وروسيا يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط.



ووصف بن سلمان بوتين بأنه "ضيف خاص" للمملكة



وتابع: "لدينا العديد من المصالح المشتركة، التي نعمل في إطارها على تحقيق الاستقرار والتنمية في العالم أجمع وفي منطقة الشرق الأوسط".



وأضاف: "على مدى السنوات القليلة الماضية، حققنا نتائج عظيمة في عملية التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات". مضيفا أنه لدى البلدين فرص كبيرة لتوسيع التعاون.