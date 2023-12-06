كيربي: واشنطن أبلغت إسرائيل بمواصلة دعمها للعمليات العسكرية في غزة ولكن..

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن أبلغت إسرائيل بمواصلة دعم عملياتها في غزة، لكنها "تريد التأكد من أخذها بالاعتبار أرواح المدنيين قدر الإمكان".



وقال كيربي في حديث لقناة ABC الأمريكية، إن بلاده لا تزال تمرر المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتحاول زيادتها للمستوى الذي كانت عليه خلال توقف القتال.





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وكشف المسؤول الأمريكي أن "واشنطن تعتقد أن 8 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى مسلحين في قطاع غزة"، وقال: "نعمل باستمرار مع شركائنا في المنطقة لإعادة الهدنة الإنسانية وإخراج الرهائن".



وكانت نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون أن تستمر العملية البرية جنوب غزة، عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية تستهدف بشكل مركز عناصر وقادة محددين من حماس.



ولفت مسؤول أمريكي بأن البيت الأبيض يشعر بقلق عميق بشأن الكيفية التي ستتطور بها العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وبحسب المصادر، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل في محادثات "جادة ومباشرة"، من أن القوات الإسرائيلية "لا يمكنها تكرار التكتيكات المدمرة التي استخدمتها في شمال غزة، وعليها بذل المزيد من الجهد للحد من خسائر المدنيين".



وتابعت المصادر أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بذلك مع تحول الرأي العام العالمي بشكل متزايد ضد عمليتها البرية، حيث أصبح مقدار الوقت المتاح لإسرائيل لمواصلة العملية في شكلها الحالي والاحتفاظ بدعم دولي ذي معنى يتضاءل بسرعة.



يأتي ذلك، في وقت وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في قطاع غزة، من الشمال إلى الجنوب، فيما تقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني، وسط تزايد المخاوف الأممية من "سيناريوهات إنسانية" مرعبة.