"كتائب القسام" تنشر فيديو لرصد خيام القوات الإسرائيلية قبل تفجيرها

وقالت "كتائب عزالدين القسام" إن العملية مكّنت من تفجير العبوات الناسفة وسط القوات التي كانت متواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

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كتائب القسام تبث مشاهد من عملية رصد واستطلاع لخيام تموضع العدو الصهيوني قام بها مجاهدوها قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات الصهيونية المتواجدة في المكان.

#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Or5oM6HDAO — رضوان الأخرس (@rdooan) December 5, 2023

كذلك أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، قتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من عسكرييه جراء المعارك الدائرة في القطاع في آخر 24 ساعة.