المقاومة تقصف بئر السبع وتستهدف آليات عسكرية في خان يونس

أعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة إطلاق رشقة صاروخية على بئر السبع جنوبي إسرائيل، في حين قال جيش الاحتلال إنه اعترض 7 صواريخ أطلقت على منطقة النقب صباح اليوم الثلاثاء.



وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف عسقلان جاء ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.





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وفي وقت لاحق، ذكرت القسام أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس.



من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" قرب مخبز العودة شرق خان يونس.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، بينهم ضابط من وحدة المظلات.



وأمس الاثنين، ذكر الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 401 جندي وضابط.



وتشهد مناطق مختلفة من شمال غزة وجنوبها قصفا عنيفا وأحزمة نارية تطال العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.



ومنذ 60 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أودى بحياة 16 ألف فلسطيني وأكثر من 42 ألف جريح، جلهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.



المصدر : الجزيرة