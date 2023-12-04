واشنطن تعترف بأن وضع كييف بات صعبا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تعتبر وضع أوكرانيا صعبا، نظرا لأن الأموال المخصصة للإدارة الأمريكية لدعم كييف ستنفد "قريبا جدا".



وأضاف في تصريح صحفي يوم الاثنين، أن "الوضع في ساحة المعركة صعب بالتأكيد... فيما يتعلق بطلب التمويل الإضافي، نحن قلقون للغاية من أن الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا تقترب من النفاد".





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وأشار ميلر إلى أنه من بين الأموال التي خصصها الكونغرس في البداية للرئيس الأمريكي جو بايدن، تم بالفعل إنفاق أكثر من 97% من المبلغ الإجمالي.



وفي وقت سابق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الوضع في أوكرانيا قد يتدهور ويصبح أسوأ بسبب عدم كفاية المساعدات من جانب الدول الغربية لنظام كييف.



وأضاف أنه "يجب أن نستعد لسماع أخبار سيئة. النزاعات تتطور على مراحل. لكن يجب علينا دعم أوكرانيا في االسراء والضراء على حد سواء".