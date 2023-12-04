بن زايد يستقبل محمد السادس في أبو ظبي

استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين، العاهل المغربي محمد السادس، في العاصمة أبو ظبي.



وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكب ملك المغرب إلى قصر الوطن، ورافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر.





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ثم اصطحب بن زايد محمد السادس إلى منصة الشرف، وعزف النشيد الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الملك المغربي.



ويرافق ملك المغرب خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة.



وفي شهر أغسطس المنصرم، تلقى رئيس الإمارات رسالة من ملك المغرب بشأن تعزيز العلاقات، وتمحورت الرسالة حول "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها".



#عاجل_وام



جرت له مراسم استقبال رسمية.. #رئيس_الدولة يستقبل #ملك_المغرب الذي يقوم بزيارة دولة إلى #الإمارات. pic.twitter.com/8Di2XVA0oj — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 4, 2023 ثم اصطحب بن زايد محمد السادس إلى منصة الشرف، وعزف النشيد الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الملك المغربي.ويرافق ملك المغرب خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة.وفي شهر أغسطس المنصرم، تلقى رئيس الإمارات رسالة من ملك المغرب بشأن تعزيز العلاقات، وتمحورت الرسالة حول "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها".