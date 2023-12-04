"أ ف ب": عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن شهود عيان، قولهم إن عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة.



وقالت الوكالة إن عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية توغلت في جنوب قطاع غزة في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس.





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ولفتت إلى أن عشرات الدبابات توغلت "على بعد كيلومترين" في بلدة القرارة، فيما تتواجد "الدبابات على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل" وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.