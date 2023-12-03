نتائج منتظرة لفرقنا التونسية و القادم أسوء لو....

مرتجى محجوب





القادم سيكون حتما أسوء ما لم نراجع أنفسنا و نتدارك أمرنا .



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كرة القدم مثلها مثل سائر الرياضات و القطاعات ، تخضع لمقاييس علمية و تكوينية و قانونية و ليست بأي حال من الأحوال رعوانية أو خاضعة للصدفة .



كرة القدم و بكل بساطة هي إطار تشريعي هاوي أو محترف و ليس بين بين و هي تأطير للشباب منذ الصغر بلا محسوبية و لا محاباة و على أيدي كبار المدربين المكونين و الحائزين على أرفع الشهائد العلمية و هي روح رياضية و نزاهة تحكيمية و قبول بالخسارة تماما مثل الربح و هي انضباط و نمط حياة داخل الملعب أو خارجه و هي التفاف جماهيري في كل الأحوال و الأوضاع و هي استقرار إداري و فني و هي و هي و هي ...



أين نحن من كل هذا !!!



نحن و بلا مبالغة نفعل العكس تماما بل أسود متى واجهنا بعضنا البعض و نعام في مواجهاتنا الخارجية حتى لا تكاد تجد لاعبا محليا في منتخبنا الوطني ،

نحن مهتمون بالصراعات القانونية و بألعاب الكواليس و التسمسير و البيع و الشراء و الظهور الاعلامي و تحاليل المتطفلين حتى تكاد تشك أنك تواكب برنامجا قانونيا أو سياسيا و ليس برنامجا رياضيا ...



في الخلاصة ، تاهت كرة القدم عندنا وسط زحام الفوضى و الحسابات الضيقة حتى نفرها العديد من عشاقها و أصبحنا ننتظر الخيبات و الهزائم في كل لحظة و حين ،



أما أن نراجع أنفسنا انطلاقا من الجامعة و الوزارة و الأندية و سائر الهياكل المتداخلة من أجل تأسيس جديد يقوم على النظام و العلم و العدل و النزاهة و المساواة بين الجميع و كذلك على انضباط اللاعبين و الجماهير و التصدي لكل مظاهر الكراهية و التفرقة بين أبناء الوطن الواحد ،

أو نحن و بلا أدنى تشاؤم سائرون نحو تقهقر لم تشهده كرتنا التونسية منذ عقود .