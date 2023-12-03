جيش الإحتلال يهدد قادة حماس في حي الشجاعية بغزة: الإستسلام أو القتل

غداة مجزرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أدت إلى مقتل المئات، هدد الجيش الإسرائيلي 9 من قادة حركة حماس في المنطقة، ووضعهم أمام خيارين إما الإستسلام وإما القتل.



وفي بيان قال الجيش الإسرائيلي، "هذا البلاغ موجه لقادة كتيبة الشجاعية في حماس: اعتبروا هذا الإشعار إشعارا أخيرا.

‏إنكم جميعا مستهدفون. جيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة للغاية في الحي من أجل تفكيك البنى التحتية الحمساوية الارهابية. أمامكم خياران:



...



‏الاستسلام ووضع أسلحتكم

‏البقاء ومواجهة مصير مشابه لذلك الذي واجهه وسام فرحات ويونس مشتهى".



وكانت القوات الإسرائيلية قالت صباح هذا اليوم إنها قتلت وسام فرحات بغارة على حي الشجاعية.



وشنت المقاتلات الإسرائيلية أمس السبت غارات عنيفة على حي الشجاعية، ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، ما فعلته القوات الإسرائيلية أمس السبت بالمذبحة، بعدما قصفت 50 منزلا في الحي على رؤوس ساكنيها.



ولفت إلى وجود مئات القتلى، قرابة 300، لافتا إلى أن طواقم الإسعاف لم تتعامل مع الكثير من الإصابات ما يدل على العدد الكبير من الضحايا.