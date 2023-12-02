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جيش الإحتلال يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة وأن حماس تحتجز جثته

Publié le Samedi 02 Decembre 2023 - 17:40 قراءة: 0 د, 16 ث
      
كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، يوم 7 تشرين أكتوبر مشيرا إلى أن جثة الضابط القتيل لدى حركة حماس.

وقال الجيش في بيان: قتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، في هجوم لحماس في 7 أكتوبر. وتم السماح بالنشر هذا وخلف حمامي، 40 عاما، زوجته وأطفاله الثلاثة.


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