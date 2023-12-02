جيش الإحتلال يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة وأن حماس تحتجز جثته

كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، يوم 7 تشرين أكتوبر مشيرا إلى أن جثة الضابط القتيل لدى حركة حماس.



وقال الجيش في بيان: قتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، في هجوم لحماس في 7 أكتوبر. وتم السماح بالنشر هذا وخلف حمامي، 40 عاما، زوجته وأطفاله الثلاثة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار