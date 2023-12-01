"كوب 28".. رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية

افتتح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم أعمال مؤتمر "كوب 28" في إمارة دبي، وأعلن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.



وقال الرئيس الإماراتي، خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" اليوم الجمعة، إن الإمارات التزمت بخفض الانبعاثات بـ40% بحلول 2030، وأضاف، أن العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.





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وأضاف أن "اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة..ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة".



وأكد رئيس الدولة، أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.



ورحب بن زايد خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول العالم ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في دولة الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ.

#عاجل| #محمد_بن_زايد مفتتحاً «#كوب_28 »: نعلن إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالمhttps://t.co/q4ypPzS5Oc#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/YFDs5c4uSI — صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 1, 2023

ووصل إلى دبي اليوم وأمس العديد من رؤساء وقادة العالم للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".



وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري. وأضاف أن "اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة..ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة".وأكد رئيس الدولة، أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.ورحب بن زايد خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول العالم ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في دولة الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ.ووصل إلى دبي اليوم وأمس العديد من رؤساء وقادة العالم للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري.