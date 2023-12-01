المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في قطاع غزة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: "قوات الاحتلال تقصف منازل ومناطق آمنة في أكثر من محافظة في القطاع، يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية".





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وأضاف: "من حق شعبنا الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته".



وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".