القسام تبث فيديو مليئا بلحظات وداع وابتسامات وارتياح لأسرى إسرائيليين من حسن المعاملة

أظهرت مشاهد نشرتها "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، تسليم الدفعة السادسة من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار صفقة تبادل الأسرى.



وكتبت "القسام" على حسابها في "تلغرام: "جانب من تسليم مجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس للدفعة السادسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال".





الليلة متأكد بأنه نتنياهو بينجلط pic.twitter.com/x3eVnOMaiQ — الداعية محمود الحسنات (@mahmoudalhsanat) November 30, 2023

وجرى تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين والمحتجزين الأجانب لدى "القسام" إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي، التي قامت بدورها بنقل 10 من الأسرى الإسرائيليين و4 من المحتجزين الأجانب (تايلانديين) إلى إسرائيل.كما أعلنت حركة "حماس"، أنها أطلقت سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، بشكل منفصل وخارج إطار الصفقة مع إسرائيل.والجدير ذكره، أن الهدنة الإنسانية المؤقتة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية تنتهي صباح اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفي وقت سابق، أبدت دولة قطر "تفاؤلها" بشأن إعادة تمديد الهدنة مرة أخرى.وعلى الرغم من الإجماع الدولي على تمديد الهدنة المؤقتة، لا تزال التفاصيل غامضة حول مصير تمديدها، فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في حركة "حماس" مساء الأربعاء قوله إن ما تم اقتراحه لتمديد الهدنة الموقتة في القطاع "ليس الأفضل" في هذه المرحلة.