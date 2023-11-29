قيادي في "الجهاد الإسلامي": الشعب الفلسطيني جبهة واحدة وفصائل المقاومة في غزة نموذج للتعاون والوحدة

أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب أن "الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه جبهة واحدة، وأن المقاومة الفلسطينية وتحديدا سرايا القدس وكتائب القسام نموذج في التعاون والوحدة".



وأضاف أن عملية تبادل الأسرى الأخيرة دللت على الوعي الحضاري للأسرى الفلسطينيين، مشددا على أن "سرايا القدس تمتلك عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين المدنيين والجنود شمل التبادل عددا منهم".





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وأضاف: "مصممون معا كفصائل مقاومة على المضي في طريق تحرير الأسرى، و سرايا القدس وكتائب القسام تضربان معا ويمكن القول أنهما كاليد اليمنى واليد اليسرى في الميدان".



وتابع: " التوجيهات مستمرة من قادة حركة الجهاد وخاصة أمينها العام القائد زياد النخالة على قاعدة العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني".



شدد قائلا: " ما دخل من مساعدات خلال الأيام الـ 6 الماضية غير كاف ولم يدخل أكثر من 20% من احتياجات السكان، ونرفض أن تكون بديلا عن فتح المعابر بالكامل، ويجب أن تتحول حركة إدخال المساعدات إلى حركة اعتيادية طبيعية وتعود التجارة إلى حالها السابق".



وقال: " لا نبالغ عند القول أن المواطن الفلسطيني يجد صعوبة في الحصول على رغيف خبز أو شربة ماء، و المقاومة لم تغمض عينها عن انتهاكات الاحتلال للهدنة".



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن المساعدات التي دخلت إلى جنوب قطاع غزة لم تصل أي كميات منها لمناطق الشمال.



يذكر أن إسرائيل و"حماس" وافقتا على تمديد الهدنة، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الاثنين، بيوم واحد مقابل كل 10 رهائن تم إطلاق سراحهم.



ومن المتوقع أن تطلق "حماس" سراح مجموعة أخرى من الرهائن في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وقد وصل إجمالي عدد الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم خلال الهدنة إلى 81.



المصدر: RT