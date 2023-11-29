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بوادر لتمديد جديد للهدنة في غزة

Publié le Mercredi 29 Novembre 2023 - 11:09 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أفاد مصدر لوكالة "أ ف ب" بأن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الخميس عند الساعة السابعة صباحا.

وقال المصدر إن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى اسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".

...

وأعلنت إسرائيل، ليل أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس من الهدنة مع حركة "حماس"، التي بدورها أطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين ومدنيين أجنبيين من قطاع غزة.

المصدر: "أ ف ب"


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