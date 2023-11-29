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أمير الكويت يدخل المستشفى بشكل طارئ

Publié le Mercredi 29 Novembre 2023 - 08:47 قراءة: 0 د, 15 ث
      
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة".


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