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. "القسام" تنشر فيديو جديد يوثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك

Publié le Mardi 21 Novembre 2023 - 17:55 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديد وثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت "القسام" إن المشاهد تظهر التحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

...

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوت انفجارات سمع في تل أبيب ووسط إسرائيل.

كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد كبير من المستوطنات.


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