. "القسام" تنشر فيديو جديد يوثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديد وثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.



وقالت "القسام" إن المشاهد تظهر التحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.





مشاهد من التحام مجاهدي #القسام 🥷🏿مع جنود الاحتلال 😈في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى🔥🔥🔥🔥🔥



✌🏼#طوفات_الأقصى 🇵🇸 pic.twitter.com/MoFqYqp45S — kabyle DZ (@frero213) November 21, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوت انفجارات سمع في تل أبيب ووسط إسرائيل.كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد كبير من المستوطنات.