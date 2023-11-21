. "القسام" تنشر فيديو جديد يوثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديد وثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.
وقالت "القسام" إن المشاهد تظهر التحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.
وقالت "القسام" إن المشاهد تظهر التحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوت انفجارات سمع في تل أبيب ووسط إسرائيل.
كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد كبير من المستوطنات.
مشاهد من التحام مجاهدي #القسام 🥷🏿مع جنود الاحتلال 😈في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى🔥🔥🔥🔥🔥— kabyle DZ (@frero213) November 21, 2023
✌🏼#طوفات_الأقصى 🇵🇸 pic.twitter.com/MoFqYqp45S
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