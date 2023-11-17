نتنياهو: لم نعثر على أي محتجز في مستشفى الشفاء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي، ولكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحامها للمستشفى خلال هذا الأسبوع.



وقال نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأميركية "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى".





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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمذيعة نورا أودونيل، قائلا "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".



ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك.



وقال لأودونيل: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".



وكانت إسرائيل اتهمت حركة حماس بوجود مركز قيادة تحت المستشفى، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية مرارا وتكرارا.



يشار إلى أن هناك ما يقرب من 240 محتجزا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أميركيان، فيما أعلنت حماس عن مقتل عدد من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.