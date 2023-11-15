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لافروف : واشنطن لا تريد إنهاء النزاع في غزة بطريقة لا تريدها تل أبيب وقيام دولة فلسطين حتمي

Publié le Mercredi 15 Novembre 2023 - 16:09 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث خاص لـRT أن وقف إطلاق النار وحل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة يمثل أولوية الآن، وأن قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.

وحول الحرب على غزة، أوضح لافروف أن "واشنطن لا تريد تقييد أيدي إسرائيل والسبب برأيي أن واشنطن لا تريد إنهاء النزاع بطريقة لا تريدها تل أبيب".

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وأكد أن "قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.. علينا التأكد من عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر أو الأردن".


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