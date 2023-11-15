Babnet

إسبانيا: ندعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
Publié le Mercredi 15 Novembre 2023 - 12:38 قراءة: 0 د, 8 ث
      
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة فجر اليوم الأربعاء.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 277019


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*