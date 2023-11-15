إسبانيا: ندعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين
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الأربعاء 15 نوفمبر 2023 | 1 جمادي الأول 1445
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