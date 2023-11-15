إسبانيا: ندعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة فجر اليوم الأربعاء.

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