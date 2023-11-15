الحرب على غزة.. اشتباكات ضارية في محاور التوغل والاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ40، وفي حين أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي أنهم بدؤوا في حفر قبور للشهداء بالمستشفى، اقتحم جيش الاحتلال المجمع الطبي بزعم إطلاق عملية ضد حركة حماس فيه.



ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 47، لكن كتائب عز الدين القسام أعلنت أن مقاتليها تمكنوا منذ صباح الثلاثاء من قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 من الدبابات والآليات، كليا أو جزئيا، في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.

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