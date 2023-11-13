صحفي أمريكي يفنّد ادعاءات إسرائيل حول مقتل مدنيين بقصف استهدف ثكنة دوفيف العسكرية

علق الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل على فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد، لاستهداف ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى من قبل "حزب الله" اللبناني.



وأعاد هينكل نشر مقطع الفيديو لاستهداف الثكنة وأرفقه بالنص التالي: "صواريخ حزب الله تضرب إسرائيل من جديد، وتزعم إسرائيل أن هذه الضربات قتلت عمال التمديدات الكهربائية ولكن يمكننا أن نرى بوضوح خوذة الجندي الإسرائيلي على الأرض".



وأعاد هينكل نشر مقطع الفيديو لاستهداف الثكنة وأرفقه بالنص التالي: "صواريخ حزب الله تضرب إسرائيل من جديد، وتزعم إسرائيل أن هذه الضربات قتلت عمال التمديدات الكهربائية ولكن يمكننا أن نرى بوضوح خوذة الجندي الإسرائيلي على الأرض".

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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس وقوع 6 إصابات بين المدنيين، جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى.



وفي وقت لاحق أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، مؤكدا وقوع إصابات بين قتيل وجريح بين الإسرائيليين.