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"كتائب القسام" تعلن تدمير دبابتين للجيش الإسرائيلي

Publié le Dimanche 12 Novembre 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأحد تدمير دبابتين للجيش الإسرائيلي جنوب غرب غزة بقذائف "الياسين 105".

وأمس السبت، أعلنت "القسام" عن استهداف 3 آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلنت أن "المجاهدين دكّوا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون".

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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة وأعربت العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن مخاوفها من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.


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