برهان بسيّس: صابر الرباعي غنّى ورقص فوق أشلاء أطفال غزة..

عاد الإعلامي برهان بسيّس في برنامج ''نجوم'' على اذاعة موزاييك يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على مشاركة الفنان التونسي صابر الرباعي في موسم الرياض تزامنا مع الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان المحتل.وأكد أنه لم يقم بشن بحملة مسعورة ضد الفنان التونسي مثلما يتم الترويج لذلك، ومثلما اتهمه ماهر الهمامي نقيب المهن الموسيقية، متابعا '' ما دوّنه نقيب الفنانين حول تعمدنا التهجم على صابر الرباعي لا يمت للواقع بصلة.. وأنا ألتمس له الأعذار لأنه لا يفهم في السياسة ومهرجان الرياض يحمل خلفية سياسية واضحة وصابر صديقه ومن حقه الدفاع عنه.. وأتمنى أن يدافع على فنانين اخرين بالطريقة ذاتها..''

وتابع أن المهرجان كان سياسيا تحت عنوان ''لا علاقة لنا بفلسطين وليذهب أطفالها إلى الجحيم''، وفق تعبيره، متابعا ''صابر الرباعي فنان ذكي وقويّ اتصاليا وكان بإمكانه أن يأسر قلوب محبيه عبر موقف مشرف من القضية الفلسطينية.. ولم أفهم لماذا ارتكب هذا الخطأ الكبير..''كما أوضح أنه توجه باللوم لصابر الرباعي بعد مشاركته في مهرجان الرياض، لأن صابر يعتبر سفيرا لتونس في مواقفها ومواقف لشعبها وحتى قيادتها السياسية، مضيفا '' هو شارك في رسالة سياسية تحمل عنوان 'إذهبوا يا أهل غزة إلى الجحيم'.. شارك فيها بكل سذاجة مع من غنوا يوم 9 نوفمبر على أشلاء أطفال غزة..''ولفت إلى أنه كان على صابر الرباعي الاعتذار عن المشاركة حفاظا على ماء الوجه لأن اللحظة هي لحظة موقف، وفق قوله، مبرزا '' تعالت الأصوات قبل مهرجان الرياض ودعته إلى الاعتذار.. والجميع ترجّاه حتى ينسحب لكنه شارك في مهرجان العار وغنى ورقص فوق أشلاء أطفال غزة وأدى أغنية 'أي دمعة حزن' والأطفال تحت الأنقاض..''كما أضاف '' لم أفهم إلى اليوم لماذا ارتكب صابر خطأ مماثلا.. في وقت بحث فيه الجميع عن موقف.. اللعنة على العقود والالتزامات.. تي شوف أنس جابر وكيفاش موقفها من القضية؟'