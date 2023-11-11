داخلية بريطانيا تلغي تأشيرة الإعلامي المصري المعارض معتز مطر بسبب غزة

ومعتز مطر إعلامي مصري معارض، معروف بمواقفه المناهضة لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر، ويقدم برنامجا في قناة "الشعوب".وقال وزير الهجرة روبرت جينريك: "لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح على الإطلاق مع زوار المملكة المتحدة، الذين يسيئون استخدام امتياز التأشيرة ويؤيدون الأعمال الإرهابية الشريرة"، على حد وصفه.وهدد جينريك أن"لا شك في أننا سنستمر في إلغاء التأشيرات حيثما كان ذلك مطلوبا. لن نتسامح مع التطرف في شوارعنا".وأجرى مطر، الذي لديه 4.22 مليون مشترك على "يوتيوب"، مقابلة مباشرة مع أحد مؤسسي كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية في التسعينيات.وبحسب الصحيفة، فإن مطر زائر منتظم للمملكة المتحدة، وقد غادر البلاد، ولكن سيتم منعه من العودة من قبل قوة الحدود بعد وضعه على قائمة المراقبة.وكان مطر دعا إلى المشاركة الكثيفة في التظاهرة الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان على غزة في لندن اليوم السبت.وكان المنتدى الفلسطيني في بريطانيا قد دعا أنصار فلسطين والعدالة الدولية إلى المشاركة الفاعلة والمكثفة في المظاهرة المليونية المرتقبة، السبت، في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.وتوجه المنتدى في نداء له الجمعة، باللغتين العربية والإنجليزية، بالشكر إلى كل الذين وقفوا بجانب أنصار فلسطين وساندوا مطلبهم باستمرار المظاهرة الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان على غزة، التي من المتوقع أن تكون المظاهرة الأضخم في تاريخ الحركة التضامنية في بريطانيا، وربما على مستوى العالم.المصدر عربي 21