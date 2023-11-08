الاتحاد الدولي للكرة الطائرة هو المسؤول عن دعوة الفرق المشاركة في مونديال الاندية و لا دخل لاية جهة رياضية تونسية في الموضوع " منير بن سليمان" "

قال منير بن سليمان الرئيس الوقتي للجامعة التونسية للكرة الطائرة ان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة هو الطرف المسؤول عن توجيه الدعوة للاندية للمشاركة في كاس العالم للاندية وانه وجه الدعوة لستة فرق للمشاركة في كاس العالم 2023 للاندية للكرة الطائرة لم يكن من بينها فريق مولودية بوسالم .

وشدد بن سليمان في تصريح لوكالة (وات) على انه لا دخل لاية جهة رياضية تونسية في الموضوع ونافيا ان يكون قد تم توجيه اي دعوة من الاتحاد الدولي لفريق مولودية بوسالم للمشاركة في مونديال الاندية للكرة الطائرة.



ويذكر ان بعض المواقع ووسائل الاعلام التونسية تساءلت عن سبب عدم مشاركة مولودية للمشاركة في مونديال الاندية 2023 وتفاجا بعضها من عدم دعوة النادي المتوج لاول مرة في تاريخة ببطولة افريقيا لحضورالموعد العالمي للاندية في ديسمبر 2023.



...





ويذكر ان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كشف مؤخرا عن قائمة الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية التي ستحضنها مدينة بنجلور الهندية من من 6 الى 10 ديسمبر القادم .

وشهدت قائمة الفرق المعنية بالمشاركة غياب مولدية بوسالم المتوّج بطلاً لمسابقة كأس الأندية الأفريقية للأندية الأبطال للكرة الطائرة، في نسخة 2023، وذلك بفوزه على نادي الزمالك المصري 3-2 في ماي الماضي بتونس.

.

وبحسب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية 6 فرق هي، السير سيكوما بيروجيا الايطالي، بنك أنقرة التركي، سادا كروزيرو البرازيلي، ايتامبي ميناس البرازيلي، سنتوري سنبيردز الياباني (الفائز ببطولة الأندية الآسيوية)، و المضيف الهندي أحمد آباد ديفندرز (الفائز بالبطولة الهندية)، على أن تشهد النسخة القادمة في عام 2024 حضور فريق ممثل للقارة الافريقية.



ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للأندية للرجال في بنغالورو، الهند، في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر، ويسعى خلالها نادي السير سيكوما بيروجيا الإيطالي الدفاع عن اللقب الذي فاز به العام الماضي بمواجهة هالك بانك سبور كولوبو التركي، وسادا كروزيرو فولي البرازيلي، وإيتامبي ميناس الياباني وسنتوري صن بيردز (اليابان) وفريق "مدافعي أحمد آباد" من الهند.

وسيظهر الفريق الايطالي بيروجيا حامل اللقب للمرة الثانية فقط في البطولة، بعد فوزه باللقب الموسم الماضي فيما سيحصل "بنك خلق" التركي على فرصته الأولى في مونديال الاندية بعد حصوله على المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي



ويعد الفريق البرازيلي "سادا كروزيرو" الأكثر خبرة بين المتنافسين الستة، حيث شارك في بطولة العالم للأندية عشر مرات من قبل، وفاز بأربعة ألقاب (2013، 2015، 2016 و2021).