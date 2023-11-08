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مصر.. تصريحات غاضبة بعد القبض على الطنطاوي

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 10:06 قراءة: 1 د, 47 ث
      
أعلنت بعض الشخصيات العامة في مصر عن غضبها من القبض على المرشح الرئاسي المحتمل سابقا أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وقال المرشح الرئاسي الحالي فريد زهران بشأن إحالة الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته للمحاكمة: "تابعنا بدهشة واستياء قرار إحالة النائب السابق، أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي".

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وتابع: "بينما نعلم ويعلم الجميع ماحدث من عراقيل وتجاوزات مثلت انتهاكًا لحق مرشحي الرئاسة في استكمال إجراءات الترشح بالحصول على توكيلات المواطنين وقد أعلننا ذلك مرارًا وطالبنا بأن تقف السلطة التنفيذية على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وألا تنحاز لمرشح دون آخر مع إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لعمل توكيلات لمرشحيهم وعدم التدخل بالمنع أو الإجبار".

ونوه بأن: "حجم التضييقات التى حدثت أثناء مرحلة جمع التوكيلات الشعبية والتى قدم فيها المرشحون المحتملون شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات وللرأي العام، وهو ما كان يعنى أن يتم التحقيق فى شكاوى المرشحين لا إحالة حملة احدهم لمحاكمة".

وأكد زهران أن "ما حدث من إحالة أحمد طنطاوي وعدد من أعضاء حملته للمحاكمة لا يمكن النظر إليه خارج إطار محاولات التنكيل بأصحاب الآراء المعارضة وهو ما يتعارض مع ما طالبنا ونطالب به من ضرورة فتح المجال وإتاحة حرية التعبير للجميع خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ككل، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يترقبه الجميع".

وأشار: "لقد اتخذنا كل الخطوات الجادة في طريق المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولازلنا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ممارسات وهل ستشي هذه الممارسات بإجراء الانتخابات في مناخ يختلف عن انتخابات 2018 أم أنه سيكون تكرار لنفس المشهد رغم كل ما بذلته قوى المعارضة من جهد وما قدمته من تضحيات.

من جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن: "محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الشجعان يؤكد حقيقة أن العضلات الأمنية تهيمن على العقل السياسي، ويؤكد حقيقة أن الانتخابات الرئاسية مجرد تمثيلية بلا ضمانات ولاروح ولا مشاركة شعبية".

وقال نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي تعليقا على القبض على طنطاوي: "جريمة لها أبعاد وتداعيات كثيرة على الأمن القومي وخاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن ولعله من المفيد أن نستمع لرأي المرشحين للرئاسة في هذا الموضوع الهام".


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