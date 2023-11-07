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أبو عبيدة: دمرنا 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون بقطاع غزة

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 19:17 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة في بيان يوم الثلاثاء إنهم دمروا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون بقطاع غزة.

وأفاد أبو عبيدة في البيان "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.

...

وأضاف أن الكتائب دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع بعشرات قذائف الهاون.

كما أكد أنهم خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مختلف محاور القتال.


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