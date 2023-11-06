مراسل "فوكس نيوز" يفضح الاحتلال ويكشف مقتل 20 جنديا في كمين بغزة

كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تراي يينغست، عن مقتل أكثر من 20 جنديا من جيش الاحتلال في كمين للمقاومة في قطاع غزة.



ويرافق مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية قوات الاحتلال التي توغلت في محاور مفتوحة في قطاع غزة.





وأوضح المراسل الأمريكي أن الاشتباكات وقعت خلال محاولة جيش الاحتلال التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وسط قطاع غزة.ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مدينة غزة، بعد وصول آلياته إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن القوات حاصرت مدينة غزة، ووصلت إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية هناك.وكانت آليات الاحتلال قد توغلت جنوب شرق مدينة غزة، ووصلت إلى منطقة "نيتساريم" قبل أيام، قبل الإعلان عن قطع المنطقة الشمالية عن الجنوبية بعد الوصول إلى شارع الرشيد الساحلي.وأعلنت كتائب القسام في بيانات عدة تدميرها عددا من آليات الاحتلال في جنوب مدينة غزة وشمالها، فيما قال جيش الاحتلال إن 30 من جنوده قتل منذ بدء التوغل البري الأسبوع الماضي.